Вена, , 18:52 — REGNUM Число заражённых коронавирусом в Австрии составляет 7399, сообщили 27 марта в австрийском минздраве.

Количество летальных исходов возросло до 58. За сутки заразился 1001 человек.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации введён в Австрии 12 марта. Ограничительные меры будут действовать несколько месяцев.

В закрытых помещениях разрешено проводить собрания численностью не больше 100 человек, на открытом воздухе — не более 500. Университеты переведены на дистанционное обучение.

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