27 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Психолог, член Гильдии психотерапии и тренинга, заместитель председателя комитета по молодежной политике СРО «Союз психологов и психотерапевтов», генеральный директор НИГПИЛ Александр Филатов даёт советы о том, как пережить карантин и не переругаться с домочадцами

Александр Филатов, , 20:41 — REGNUM Итак, вся семья оказалась дома. И причина — карантин! Теперь придётся как-то перестраиваться, и привычными фразами «Хорошего дня!», «Как прошел день?», «Нормально!» уже не ограничиться. Нужно будет разговаривать и договариваться. Возможно, некоторые семьи научились организовываться в пределах четырех стен во время выходных или отпуска. А как быть, когда все члены семьи должны продолжать выполнять свои обязанности? Дети — слушать школьные онлайн-лекции, а родители отправлять отчеты и формулировать коммерческие предложения. А если ещё и один компьютер на всех?

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Как в такой непривычный ситуации остаться спокойным и не переругаться со своими близкими?

Первое. Отнеситесь к этому как к хорошей возможности побыть с семьей. Представьте, что это квест, где вам каждый день нужно договориться с семьей так, чтобы засыпать довольным.

Второе. Когда люди находятся близко друг с другом, у них повышается тревога, которая должна трансформироваться в какую-то активность. Одним из ее видов является конфликт, который может появиться сам по себе. Не дожидайтесь его. Опережайте его. Инициируйте активность в позитивном русле, проявляйте заботу о себе и своих близких.

Третье. Если вы испытываете тревогу, побольше фокусируйте внимание на своей телесности: сделайте себе чашку теплого чая и предложите своим близким, наденьте домашнюю любимую одежду, испеките пирог, примите ванну/душ, послушайте любимую музыку, займитесь тем, что вам приносит приятные эмоции.

Четвёртое. Если вдруг вы обнаружили, что вы или вас кто-то обидел из близких, не пугайтесь этого состояния. Чтобы не обострять конфликт, постарайтесь придерживаться правила безоценочности, то есть не оценивать поступок другого, вешая ярлыки, а говорить о своих чувствах. Важно не игнорировать свои чувства, наоборот, дайте шанс своим близким понимать вас лучше. Например, если вас обидели, скажите: «Когда ты сделал то-то, мне стало обидно. Мне было бы приятно, если бы ты делал это вот так». Это конечно не означает, что другой будет делать теперь всегда по-другому, но у него появится шанс узнать про ваши ценности. А самое главное, что вы не замолчали, а позаботились о себе и сказали о том, что вам важно. Отнеситесь к этому как к увлекательной игре!

А если на вас обиделись и вы переживаете за это, то скажите: «Мне кажется, я тебя обидел. Я переживаю. Я не хочу тебя обижать» и скажите что-нибудь приятное. А также поинтересуйтесь, чем именно вы обидели, чтобы узнать что-то важное о вашем близком человеке.

И больше говорите друг другу комплиментов!