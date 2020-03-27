Саратов, , 19:01 — REGNUM Администрация Саратова проводит рейды по выявлению автовладельцев, оставляющих свои транспортные средства на зеленых зонах. Так, 27 марта в ходе рейда нарушения были обнаружены на улицах Мичурина и Советской. Водители припарковали свои машины между деревьями, в отношении владельцев-нарушителей составлены протоколы.

Всего с начала года составлен 101 протокол об административных правонарушениях, все они направлены на рассмотрение в административную комиссию города.

За парковку на зеленых зонах в Саратове автовладельцам грозит штраф: для физических лиц сумма составляет от 2 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 50 до 100. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются до 4−5 тыс. руб., 30−50 тыс. руб., 100−200 тыс. руб. соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Костромской области власти планируют смягчить ответственность за парковку автомобилей на газонах. В 2019 году власти установили размер штрафа за данное административное правонарушение в размере 5000 рублей. Однако костромичи пожаловались на чрезмерную жестокость наказания.

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