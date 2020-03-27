Москва, , 18:39 — REGNUM Сервис перевозки попутчиков BlaBlaCar временно приостановит свою работу на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство компании.

«В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления», — отметили в компании.

Отмечается также, что «упреждающие меры» были приняты в связи с распространением коронавируса по всему миру и по России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне BlaBlaCar объявил о прекращении работы в Москве и Подмосковье.