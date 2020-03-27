Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Общее число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысило 25 тыс. человек, 27 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.

По информации на данный момент от COVID-19 в мире скончались 25 035 человек, в том числе 8215 в Италии, 4858 в Испании и 3174 в китайской провинции Хубэй.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире с начала эпидемии в китайском Ухане составило 553 244 человека.

Читайте также: Число заболевших COVID-19 в мире превысило 550000