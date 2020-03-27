Лондон, , 18:36 — REGNUM Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что он заразился коронавирусом. Об этом он сообщил журналистам сегодня, 27 марта.

Глава британского Минздрава сказал, что самоизолируется. На данный момент у него отмечается легкое течение болезни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что он заболел коронавирусной инфекцией.

Напомним, что власти Великобритании поначалу решили не вводить жестких мер реагирования на распространение короанвирусной инфекции и теперь в королевстве наблюдается быстрый рост числа заболевших.