Москва, , 18:35 — REGNUM На сегодняшний день можно говорить о комплексе возможных вариантов, которые стали причиной приостановки полётов авиакомпании «Победа». Об этом заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Возможно, было принято решение на уровне руководства группы авиакомпаний «Аэрофлот» как определённая мера для снижения распространения коронавируса по всей России. Ведь авиакомпания летала во многие российские города по доступным билетам. Другое решение — возможно, это какие-то финансовые сложности, которые возникли у авиакомпании», — сказал Зотов.

Также он не исключил, что данный шаг авиакомпании «Победа» — лишь временное явление: «Авиакомпания пытается понять то, что происходит на внутреннем рынке, и перебросить ресурсы. То есть, возможно, это будет новое расписание полётов. Говорить точно о том, почему это произошло, сейчас невозможно».

Зотов отметил, что на сегодняшний день никаких мер поддержки озвучено не было: «Был направлен комплекс конкретных предложений по улучшению отрасли в это время, но никаких решений пока не принято. Более того — если по международным рейсам всё понятно и люди получили свои деньги, то сейчас внутренние рейсы почти не действуют, пассажиры отказываются от своих полётов в связи с неблагоприятной ситуацией или отменой мероприятий, но деньги они не могут получить, потому что авиакомпания не получила сообщений, что эти деньги нужно получать. То есть, возникла спорная ситуация, и у компании фактически сейчас нет денег на возврат средств за внутренние перелёты».