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Война. Хроника 1941−1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 28 марта: в 1944 году Красная армия освободила Николаев и Черновицы. Войска 2-го Украинского фронта отбросили врага от реки Южный Буг.

В 1945 году в Курск специальным поездом прибыла большая группа детей и подростков, освобождённых из фашистского лагеря, расположенного недалеко от Лодзи. Никто из них не имел верхней одежды. Все были крайне истощены. У всех пленников на левой руке вытатуированы номера. За малейшие провинности малолетних узников истязали и лишали скудного пайка.

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