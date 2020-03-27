Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Большая хоральная синагога будет полностью закрыта в течение «нерабочей недели» до 5 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в приемной главного раввина Петербурга.

Ранее Смольный выпустил постановление с запретом доступа публики на территории религиозных организаций в связи с распространением коронавируса. Санкт-Петербургская епархия сообщила, что не будет запрещать прихожанам войти в храмы, не закроется и Соборная мечеть. Двери Дацана будут закрыты в течение все недели.

«В связи с эпидемиологической ситуацией доступ в Большую хоральную синагогу Петербурга ограничен. Мы надеемся, что вскоре ситуация изменится к лучшему», — сообщили в синагоге.

Как уточнили в приемной раввина, туристов прекратили пускать в синагогу еще около недели назад. Доступ остальным был тоже ограничен, пожилым прихожанам рекомендовали оставаться дома. Тем пенсионерам, кто питается в благотворительной столовой при синагоге, развезли продуктовые наборы.

В соответствии с постановлением правительства Петербурга с 29 марта по 5 апреля в синагоге решили перевести на удаленную работу даже секретарей. Библиотека также не работает, продуктовый магазин «Кошер» открыт, а ресторан «Лехаим» работает только в режиме доставки. Мацу можно купить онлайн, через сайт синагоги.

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