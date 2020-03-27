Йошкар-Ола, , 18:24 — REGNUM В Марий Эл с 28 марта до 5 апреля закрываются все развлекательные учреждения. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес глава республики Александр Евстифеев.

В частности, не будут работать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и косметические салоны, СПА, солярии, бани и сауны. Ограничен доступ граждан в парки и общественные пространства. Приостановлено оказание стоматологических услуг, исключая экстренную помощь.

Кроме того, с 28 марта по 1 июня будет приостановлено бронирование в республиканских санаториях, домах отдыха. Также остановлена продажа путевок в детские лагеря на указанный период.

Гражданам в возрасте старше 65 лет с 26 марта по 14 апреля рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, поскольку именно эта возрастная группа наиболее тяжело переживает заражение коронавирусом.

Все торговые объекты по продаже продовольственных товаров и лекарств будут работать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл до настоящего момента не выявлено ни одного случая коронавируса. Всего в Поволжье число заразившихся составляет 70 человек.