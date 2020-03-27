Лондон, , 18:22 — REGNUM Число заражённых вирусом SARS-CoV-2 в Великобритании достигло 14 579, сообщили 27 марта в британском минздраве.

Количество летальных исходов возросло до 759, причём за последние сутки умер 181 человек, а заразились ещё 2921 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта стало известно о заражении коронавирусом британского премьер-министра Бориса Джонсона и Мэтта Хэнкока — министра здравоохранения Соединённого Королевства.

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