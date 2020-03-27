Москва, , 18:23 — REGNUM Грузию ждёт всплеск банкротств компаний. Об этом 27 марта заявила директор и владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили во время онлайн-конференции, посвященной туризму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, экономики Грузии будет нанесён колоссальный ущерб. Причём больше всего пострадает туристическая отрасль.

«Ущерб катастрофически. Закрыты все отели. Закрыто всё. Ущерб колоссальный, словами передать не могу. Очень многие туристические компании обанкротились, многие ещё обанкротятся. Пройдет первый шок и люди поймут, что это не то, чем сейчас можно заниматься. Я могу своих сотрудников ещё два-три месяца содержать, но мало кто может это сделать», — сказала Гедеванишвили.

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