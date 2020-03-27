Село Красный Яр, Астраханская область, , 18:20 — REGNUM В Астраханской области опровергли слухи об изоляции посёлка Тальниковый, три жителя которого были госпитализированы с положительными тестами на коронавирус. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной организации.

Ранее в регионе начала распространяться ложная информация о блокпостах на въезде в посёлок. Однако там медики тестируют всех желающих на коронавирус, и их сопровождают полицейские. По словам главы администрации Бузанского сельсовета Алексея Бусаргина, он первым сдал тест на коронавирус, а жители посёлка относятся к сложившейся ситуации спокойно:

«Есть, конечно, и паникеры, но большинство жителей поселка адекватно оценивают обстановку. Мы постарались объяснить людям, что сейчас нужно поменьше выходить из дома, не отпускать на улицу детей. Всегда лучше предупредить беду, чем бороться с последствиями», — прокомментировал он.

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