Село Красный Яр, Астраханская область, 27 марта 2020, 18:20 — REGNUM В Астраханской области опровергли слухи об изоляции посёлка Тальниковый, три жителя которого были госпитализированы с положительными тестами на коронавирус. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной организации.
Ранее в регионе начала распространяться ложная информация о блокпостах на въезде в посёлок. Однако там медики тестируют всех желающих на коронавирус, и их сопровождают полицейские. По словам главы администрации Бузанского сельсовета Алексея Бусаргина, он первым сдал тест на коронавирус, а жители посёлка относятся к сложившейся ситуации спокойно:
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