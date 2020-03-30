Москва, , 13:27 — REGNUM Чтобы пережить кризисное время, сложившееся в обществе из-за распространения коронавируса, важно не фиксироваться на проблемах, на которых нельзя самостоятельно повлиять, а сместить фокус внимания на положительные стороны жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила психолог Ольга Голицына.

По мнению специалиста, происходящее так или иначе отражается на благополучии людей по всему миру. Поэтому в такое время очень важно не фокусироваться на проблемах, а попытаться извлечь пользу из ситуации.

«Сместите фокус своего внимания на те сферы жизни, на которые вы сможете повлиять здесь и сейчас, допустим, общение с детьми, ведь это возможность найти новые точки соприкосновения друг с другом, открыть в себе новые таланты, найти своё предназначение», — отметила Голицына.

Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом не может принести в жизнь повальное психическое расстройство, так как тут все-таки отсутствует элемент глубокой болезненности и неожиданности для человека. Но при этом психолог допускает, что некоторые люди, которые могут потерять близких из-за болезни или понесут резкие финансовым потери в связи с эпидемией, получат огромный удар по психике.

«Люди, попадающие в такие страшные ситуации, выходят из них абсолютно по-разному. Кто-то выходит с максимально нарушенной психикой, а кто-то, напротив, перепроживает всё как ни в чём не бывало. В обоих случаях очень важна реакция человека на ту или иную ситуацию», — подчеркнула психолог.

Так, некоторые люди могут впасть в состояние отрицания, и тогда страх начнет разрушающую миссию в организме. Другие же, напротив, начнут действовать, что повлечёт за собой благоприятные последствия.

«Стресс включает в себя три реакции: замереть, убежать и напасть. Запомните раз и навсегда, убежать и напасть — это дорога к выходу из стресса, а вот замереть — это путь к очень тяжелым травмам», — указала Голицына.

Она отметила, что при высоком уровне тревожности происходит дисбаланс между разумом и телом. Разум, по словам психолога, как правило, отключается и весь запас своей энергии отдаёт телу. Это происходит потому, что в периоды стресса организм человека начинает испытать проблемы с сердцем, давлением, работой ЖКТ.

«После того, как прошло стрессовое событие, посттравматический синдром наступает не сразу. У него есть инкубационный период, как правило, от одного до двух месяцев. В этот период организм держится на оставшихся ресурсах, и только потом включается система саморазрушения», — пояснила эксперт.

ПТСР у человека выражается в виде бессонницы, происходит расстройство координаций, как умственных, так и физических. С точки зрения психики, у человека начинает падать самооценка, появляются суицидальные мысли, начинают преследовать страхи, постоянное чувство тревоги, а также появляются картинки того, что происходило в тот страшный для него период.

«После подобного таким людям в срочном порядке требуется медикаментозное лечение, которое впоследствии поможет вернуть прежний гормональный фон, восстановить все биохимические процессы и весь баланс внутри человеческого организма», — отметила психолог.

В данном случае Ольга Голицына рекомендует обратить внимание на телесно-ориентированные методики, пройти групповую и когнитивно-поведенческую терапию. Одной из самых эффективных методик она назвала телесную терапию, так как тело крайне сложно обмануть, оно «помнит» всё, что происходило в тот или иной период жизни.

«Проведите время в изоляции с пользой для себя и своих близких, ведь любой кризис — это начало чего-то нового для каждого из нас, и поверьте, то, что однажды было обесценено, заиграет перед вами новыми красками!» — резюмировала Ольга Голицына.

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