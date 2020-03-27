Мурманск, , 18:12 — REGNUM Распространение коронавируса SARS-CoV-2 произошло из-за нарушения режима самоизоляции гражданами, прибывшими из-за границы. Об этом на брифинге с журналистами заявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чибис сообщил, накануне в Мурманской области коронавирус был выявлен еще у четырех человек. Диагноз пока не подтвержден — анализы отправлены в федеральную лабораторию.

«Кто эти люди? Это ближний круг тех, кто прибыл на территорию Мурманской области из-за границы и не соблюдали режим самоизоляции. По каждому человеку устанавливается полная картина того, с кем он общался, куда и на чём ездил», — заявил он.

Губернатор привел несколько примеров. Один гражданин вернулся с Кубы, но вместо того, чтобы самоизолироваться, пошел на работу и посетил несколько заведений. Весь круг лиц, с которыми он контактировал, сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Нескольких людей успела обслужить сотрудница местного МФЦ после возвращения из другой страны. Все люди, у которых в этот день она принимала документы, также устанавливаются.

Еще один нарушитель режима — женщина, которая вернулась несколько дней назад из-за границы. Режим самоизоляции не помешал женщине вызвать на дом репетитора для своего ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта по 5 апреля в Мурманской области приостанавливается деятельность всех заведений. Рестораны и кафе будут готовить еду на вынос. Аптеки и продуктовые магазины продолжат работать в прежнем режиме.