Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Санкт-Петербургский будийский храм не будет работать для публики в неделю «каникул» в соответствии с требованием городский властей по профилактике коронавируса. Об этом сообщили в религиозной организации, сообщает 27 марта корреспондент ИА REGNUM.

«С 28 марта по 5 апреля Дацан закрыт в согласии с постановлением губернатора Санкт-Петербурга. Хуралы будет читать дежурный лама. Некоторые из них будут идти в трансляции», — сообщили в Дацане. Ссылки на трансляции обещают публиковать в социальных сетях.

Лекции Антон-ламы будут идти в прямом эфире. Договариваться о ритуалах с ламами предлагают на дому, если это безотложно. Еще ранее Дацан Гунзэчойнэй закрыл для буддистов ретриты нюнгне — трёхдневные затворничества, отменил экскурсии-лекции по истории и символике петербургского Дацана, некоторые другие буддийские ритуалы и обряды. Петербургские буддисты в основном с пониманием отнеслись к ситуации: назвали это решение проявлением здравого смысла и призвали «пожалеть настоятеля».

Ранее Смольный потребовал закрыть для публики храмы и религиозные учреждения. Однако Санкт-Петербургская епархия отказалась это делать. Соборная мечеть тоже будет работать на следующей неделе, хотя мусульман и призывают по возможности молиться дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Храмы работают: Санкт-Петербургская епархия узнала о «закрытии» из СМИ