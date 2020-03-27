Москва, , 18:08 — REGNUM Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал граждан РФ посвятить время самообразованию в ходе нерабочих дней. Соответствующее заявление он сделал в ходе трансляции онлайн-брифинга «Комсомольской правды» в TikTok.

«Посвятите эту неделю самообразованию. Сегодня много возможностей для расширения кругозора, в конце концов, написать что-то самому, взять гитару в руки, если есть способности и талант — написать стихи. Почему бы не попробовать? Может, у нас на этой неделе родится новый Пушкин, или появится кто-то, кто будет конкурировать с Бродским», — сказал Мурашко.

Он также посоветовал написать какую-либо картину, чтобы впоследствии вспоминать период самоизоляции не только с негативной, но и с позитивной стороны.