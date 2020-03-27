Тверь, , 18:05 — REGNUM Жителей других регионов РФ, в том числе Москвы, самоизолировавшихся в Тверской области, просят сообщать об этом на «горячую линию» регионального министерства здравоохранения по телефону 8−800−333−93−72. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили в пресс-службе, эта просьба касается, прежде всего, тех кто вернулся из-за границы и не прошёл двухнедельную изоляцию, а отправился на дачу в Верхневолжье.

В период длинных выходных с 30 марта по 3 апреля правительство Тверской области просит всех гостей и жителей региона соблюдать профилактические меры и ограничения, введенные в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в период выходных в регионе в штатном режиме будут работать все лечебно-профилактические учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Тверской области. В то же время с 27 марта в регионе приостановлено проведение развлекательных, досуговых мероприятий, закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры, другие развлекательные заведения, запрещены спортивные мероприятия.