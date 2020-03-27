Москва, , 18:05 — REGNUM Нынешняя температура воздуха не способствует прерыванию распространения коронавируса даже в условиях солнечного света. Об этом в ходе трансляции онлайн-брифинга «Комсомольской правды» в TikTok заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Солнце препятствует распространению коронавируса, но не при нынешних температурах. В Москве нынешняя температура недостаточна для прерывания распространения», — сказал Мурашко.

По его словам, говорить о том, что природно-климатические факторы способствуют инактивации вируса, пока преждевременно.