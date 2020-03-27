Село Красный Яр, Астраханская область, , 18:03 — REGNUM В Астраханской области в посёлке Тальниковый Красноярского района проводится массовое тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Три жителя села из одной семьи были госпитализированы с коронавирусом. Муж и жена находились в Турции, прибыли в регион на такси из аэропорта города Грозный. Мужчина на отдыхе заразился коронавирусом, а дома от него заразились ребёнок и пожилой мужчина. Сейчас все они находятся в областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги.

18 человек, имевших контакт с инфицированными, находятся на карантине. В качестве профилактической меры в посёлке проводится тестирование для тех, кто мог контактировать с больными. В посёлке зарегистрированы 529 жителей.

«Работа медиков осуществляется в штатном режиме, они обеспечены средствами индивидуальной защиты и материалом для проведения тестирования», — рассказал начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращений граждан министерства здравоохранения Астраханской области Алексей Николаев.

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