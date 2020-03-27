Москва, , 18:01 — REGNUM На сегодняшний день риску осложнений подвержены не только пожилые люди, но и молодёжь с рядом уже имеющихся заболеваний. Об этом в ходе трансляции онлайн-брифинга «Комсомольской правды» в TikTok заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Среди молодёжи мы видим аутоимунные заболевания — артриты, ревматизмы. Есть те, у кого есть иммунодефицит, есть люди с хроническими заболеваниями. Все они повышают риск. На сегодняшний день есть люди в тяжёлом состоянии, которым 36 лет. Примеры есть, и эти люди находятся в критическом состоянии», — сказал Мурашко.

По его словам, те, кто злоупотребляют алкоголем, пытаются якобы побороть этим инфекцию, «но таких иногда просто невозможно спасти», а заядлые курильщики «в любом случае имеют заражение лёгких».

Мурашко также напомнил о том, что в соцсетях ходит информация о курильщиках, которые якобы дезинфицируют себя дымом. Министр опроверг данную информацию, назвав это «неправдой».