Москва, , 18:04 — REGNUM Снятие связанных с распространением коронавируса ограничений на поездки может ознаменоваться взрывной туристической активностью. Об этом 27 марта заявил трэвел-фотограф Антон Агарков в онлайн-конференции, посвященной туризму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фотограф отметил, что ему пришлось отменить все туры за пределами России. Что касается поездок по России, то желающих присоединиться к его запланированным поездкам практически нет. Также Агарков сделал прогноз, как будут развиваться события после снятия карантинов и ограничений во всём мире.

«Будет два фактора. Люди, изголодавшись по путешествиям, захотят поехать, но экономика семей будет в руинах. И смогут ли люди деньги тратить на путешествия — сложно казать», — заявил Агарков.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса