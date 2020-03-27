Москва, , 17:58 — REGNUM Трансляции в Интернете с веб-камер, установленных в дикой природе и в крупнейших зоопарках мира, помогут любителям животных получить мощную дозу позитива во время вынужденного затворничества.

Множество интереснейших трансляций, дающих возможность наблюдать за зверями, птицами и даже морскими обитателями в реальном времени можно найти на сайте Geocam.ru. Интересные трансляции и видео собраны на чешском сайте zoocam.info.

Очень популярны веб-камеры в гнездах птиц — сов, черных аистов, белоголовых орланов — их легко можно найти любым поиском. Даже если сезон гнездования уже прошел, можно насладиться лучшими трогательными моментами в записи.

Те, кто соскучился по Московскому зоопарку, могут на его сайте понаблюдать за жизнью больших панд в прямом эфире. Камеры установлены во всех уголках просторного вольера, так что хотя бы на одной из них можно наверняка застать кого-то из его обитателей, увлеченно жующим молодой бамбук или разминающим лапы на игровой площадке.

Успокоиться и расслабиться помогут веб-камеры, установленные в крупнейших океанариумах мира. Наблюдение за медленными и грациозными движениями морских обитателей — например, медуз или скатов — вполне моет заменить сеанс медитации или даже визит к психотерапевту.

Напомним, из-за пандемии коронавируса многим людям приходится выбрать самоизоляцию или оставаться дома на строгом карантине. Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей.