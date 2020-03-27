Абакан, , 17:58 — REGNUM В Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса вводят дополнительные ограничения. Первоначальный список рекомендаций и ограничений расширен, сообщили ИА REGNUM 27 марта в республиканском правительстве.

В медучреждениях Хакасии временно приостанавливают все виды обслуживания, кроме неотложной и экстренной помощи. С 28 марта до 5 апреля закрываются заведения общепита, за исключением доставки. Устанавливаются ограничения розничной торговли. Исключение — продуктовые и строительные магазины, аптеки, салоны сотовой связи, точки продажи ветпрепаратов и так далее. Разрешается продажа дистанционным способом.

Запрещается курение кальянов в барах, ресторанах, кафе и других общественных местах.

С 28 марта по 1 июня приостанавливается работа объектов массового отдыха и горнолыжных трасс, санаториев и курортов.

Отменяются досуговые, культурные, спортивные и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 27 марта зарегистрировано два подтверждённых случая коронавируса.

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