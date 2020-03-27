Москва, , 17:56 — REGNUM В условиях борьбы с распространением коронавируса наиболее оптимальный вариант общения с пожилыми родственниками — дистанционные контакты. Об этом в ходе трансляции онлайн-брифинга «Комсомольской правды» в TikTok заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Самый лучший вариант — начать контактировать с пожилыми родственниками дистанционно. Многие молодые люди не только активно общаются в соцсетях, но и собираются в группы, и при этом риск передачи повышается. Добрый визит к бабушке может стать неблагоприятным событием», — сказал Мурашко.

Он предложил гражданам РФ звонить своим пожилым родственникам, а также рассказал, что его родственники в возрасте «научились пользоваться видеозвонками».