Симферополь, , 17:55 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился до 1 июня остановить размещение и бронирование отдыха в санаториях, отелях и детских лагерях полуострова. Соответствующий указ Аксенов подписал сегодня, 27 марта.

Напомним, что в связи с угрозой коронавирусной инфекции в крупных городах и прежде всего в Москве власти вводят ограничительные меры, а многих сотрудников переводят на удаленную работу. Кроме того, президент России Владимир Путин объявил о том, что вся будущая неделя — с 30 марта по 5 апреля — будет выходной.

В связи с этим усилился отток граждан из крупных городов в туристические регионы, где они планируют переждать эпидемию коронавируса. Это создает дополнительные риски распространения инфекции. Власти регионов, где есть курорты, предпринимают дополнительные сдерживающие меры.