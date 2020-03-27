Москва, , 17:53 — REGNUM Опубликованная четвёртая версия методических рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, опубликованная Минздравом РФ, содержит опыт российских специалистов. Об этом в ходе трансляции онлайн-брифинга «Комсомольской правды» в TikTok заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Четвёртая версия методических рекомендаций не только содержит зарубежный опыт, но и вклад российских специалистов. Плюс надо сказать, что российские специалисты поработали за рубежом — и в Италии, и в Китае, и могут транслировать свой опыт», — сказал Мурашко.

По его словам, работа, которая была проведена за последние две недели по обучению медицинских работников, в том числе по тактике госпитализации, была достаточно высокой по своему уровню.