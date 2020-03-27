Москва, , 17:50 — REGNUM «Альянс врачей» распространяет фейковые сообщения о работе системы здравоохранения, считают члены Ассоциации управленцев здравоохранения.

Об этом сообщается на странице Ассоциации в социальной сети.

«Ошибочно называющий себя профсоюзом «Альянс врачей» систематически лжет о ситуации с эпидемией коронавируса. Недавно руководитель организации Анастасия Васильева распространила в сети Интернет новость о том, что коллектив московского роддома №8 предложил переоборудовать койки под инфекционный стационар для больных пневмонией. И именно на этом Анастасия Васильева делает акцент , возмущаясь тем, что принимать больных пневмонией якобы предлагается принимать одновременно с роженицами.

При этом Анастасия Васильева умышленно умолчала, что роддом пустует на 40%, всех рожениц по их желанию переводят в другие отделения, а для лечения пневмонии штат пополнят пульмонологи и терапевты, — указывается в публикации Ассоциации управленцев здравоохранения.

«Рассуждая о лечении потенциально зараженных коронавирусом, глава «Альянса врачей» снова исказила реальную информацию. В частности в ее выступлении прозвучали утверждения о том, что Минздрав рекомендует таким больным обращаться в поликлинику по месту жительства, чем ставит под угрозу заражения других посетителей. Распоряжение, на которое она ссылается, датировано 29 февраля. При этом на момент выхода ее эфира уже по крайней мере 5 дней на сайте Минздрава было опубликовано обращение к гражданам с призывом в случае ухудшения самочувствия вызывать врача на дом и не ходить в поликлинику», — указано в сообщении.

По мнению наблюдателей, председатель организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева систематически дезинформирует их о работе системы здравоохранения.