Москва, , 17:49 — REGNUM Предстоящая нерабочая неделя даётся гражданам РФ для минимизации контактов. Об этом в ходе трансляции онлайн-брифинга «Комсомольской правды» в TikTok заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Основной путь передачи вируса — воздушно-капельный, и общение не добавит здоровья. Мы идём по пути разрыва социальных контактов, общения, где мы собираемся в группы. Не нужно покупать билеты и лететь отдыхать, не нужно бронировать номера в домах отдыха, тем более правительство отсекло эту возможность. Наша задача — взять «режим тишины», — сказал Мурашко.

По его словам, если человек находится на свежем воздухе и не в окружении большого числа людей, это не принесёт вреда для здоровья, но сбор шумной компании и подготовка к пикнику в виде посещения магазинов могут подвергнуть всех риску: «Нужно отказаться от такого времяпрепровождения. Причём если раньше мы говорили, что это завозная инфекция, то сегодня мы говорим, что всё циркулирует внутри страны, и мы не можем быть уверены, что среди наших друзей нет того, кто создаст неблагоприятную ситуацию».