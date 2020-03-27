Хельсинки, , 18:04 — REGNUM До 1025 случаев возросло количество инфицированных коронавирусом в Финляндии. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Национального института здравоохранения и социального развития (THL).

За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило 42. Общее количество подтверждённых случаев заражения составляет 1025. Цифра основана на лабораторно подтверждённых данных.

На сегодняшний день в Финляндии госпитализировано 108 пациентов, из них 32 человека находятся в реанимации, семеро скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заражении новым типом коронавируса экс-президента Финляндии Мартти Ахтисаари.

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