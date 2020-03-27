Киев, , 17:55 — REGNUM После трёх волн кризиса Украину ожидает распад и утрата государственности, заявил правозащитник Михаил Чаплыга 27 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Он опубликовал прогноз, согласно которому к средине мая 2020 года у украинского малого бизнеса и у потребителей закончатся деньги, и в стране начнётся первая волна кризиса. Затем последует откат до конца сентября, после чего начнётся вторая волна кризиса, спровоцированная необходимостью отдать долги международным кредиторам.

«Это будет политический кризис. Кризис легитимности властей всех уровней… А в ноябре наступит третья и финальная волна — кризис государственности», — считает Чаплыга.

По его прогнозу Украина распадётся на три части, которые будут находиться под контролем России ЕС и США.

«Так закончится попытка натянуть «галычанство» на глобус Украины… Закончится уже при любых раскладах», — подытожил правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук спрогнозировал падение курса гривны до 40 грн за доллар, в случае, если страна объявит дефолт.

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