Казань, 27 марта 2020, 18:26 — REGNUM Со следующей недели (30 марта — 5 апреля) дошкольные учреждения города перейдут на особый режим. В детских садах Казани откроются дежурные группы для детей, чьи родители продолжат работу, сообщила начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями управления образования Казани Татьяна Багаева.
В детских садах организован утренний фильтр, у детей замеряется температура. Через каждые два часа в дошкольных учреждениях проходит санобработка поверхностей дезинфицирующими средствами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 30 марта по 3 апреля, который объявлен нерабочей неделей в России, в детских садах Ижевска будут работать дежурные группы.
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