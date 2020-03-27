Казань, , 18:26 — REGNUM Со следующей недели (30 марта — 5 апреля) дошкольные учреждения города перейдут на особый режим. В детских садах Казани откроются дежурные группы для детей, чьи родители продолжат работу, сообщила начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями управления образования Казани Татьяна Багаева.

«Следующая неделя в России официально объявлена нерабочей в связи с эпидемией коронавируса. В связи с этим в детских садах созданы дежурные группы, в которые будут ходить дети, чьи родители заняты в сфере жизнеобеспечения и не могут оставить работу», — пояснила она.

В детских садах организован утренний фильтр, у детей замеряется температура. Через каждые два часа в дошкольных учреждениях проходит санобработка поверхностей дезинфицирующими средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 30 марта по 3 апреля, который объявлен нерабочей неделей в России, в детских садах Ижевска будут работать дежурные группы.

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