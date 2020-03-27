Москва, , 17:45 — REGNUM Туристический бизнес Москвы ещё до относительно недавнего времени продолжал работу. Об этом 27 марта заявил основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов.

«Встали продажи экскурсий. И когда вышло постановление об отмене экскурсий граждан, мы были вынуждены полностью отменить все экскурсии. До середины марта ещё было ничего. Но с иностранными туристами с конца февраля ничего нет», — сказал Багаутдинов.

При этом ему удалось перепрофиллироваться и начать вести онлайн-экскурсии. Однако граждане не очень интересуются такими услугами.

«Мы тут же забеспокоились о том, чтобы выйти в онлайн-форматы и со вчерашнего дня мы запустили вебинары. Пока вебинары так себя показывают… не очень много людей мы собрали про архитектуру Москвы», — сказал Багаутдинов.

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