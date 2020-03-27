Иваново, , 17:40 — REGNUM Работа магазинов розничной торговли непродовольственными товарами, а также предприятий общественного питания и стоматологических клиник будет приостановлена на территории Ивановской области на период с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В частности, в соответствии с указом, подписанным губернатором Станиславом Воскресенским, в регионе приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Также не будут работать все объекты розничной торговли — за исключением продовольственных магазинов, магазинов, торгующих товарами первой необходимости, а также аптек. Закрываются рынки и ярмарки по продаже непродовольственных товаров. Ограничивается работа стоматологических клиник — помощь будет оказываться только в экстренных случаях.

Ивановский власти также на неделю приостановили возможность использования для оплаты проезда универсальной карты школьника, нельзя будет оплатить проезд в транспорте и социальными картами жителя Ивановской области.

«Действительно, меры жесткие. Мы их ввели на период тех дней, которые Президент России объявил нерабочими. Меры эти вынужденные, они необходимы, чтобы замедлить темпы распространения инфекции и дать врачам сделать свою работу. И прежде всего, нарастить тестирование и понять картину. Поэтому обращаюсь ко всем еще раз: будьте бдительны, сейчас очень важна самоизоляция. И берегите близких! Особенное внимание — людям старшего поколения», — подчеркнул губернатор Станислав Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области действует режим повышенной готовности. Официально диагноз COVID-19 подтверждён у двух жителей региона, один из которых медик.