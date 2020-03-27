Ижевск, , 17:34 — REGNUM В период с 30 марта по 3 апреля, который объявлен нерабочей неделей в России, в детских садах Ижевска будут работать дежурные группы. Об этом сообщает администрация города.

В частности, родители, которые в течение предстоящей недели будут вынуждены работать, смогут приводить детей в детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 28 марта по 5 апреля в Удмуртии не будут работать кинотеатры, фитнес-клубы, развлекательные центры для детей и взрослых, фудкорты в торговых центрах, сауны. Также вводится ограничение на работу ресторанов и кафе. В республике выявлено четыре случая заражения коронавирусом.