Ростов-на-Дону, , 17:33 — REGNUM Специалисты лаборатории, расположенной в Центре гигиены и эпидемиологии Ростовской области, исследуют до 300 тестов на COVID-19 в сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

В случае необходимости количество исследований в лаборатории смогут увеличить до 1 тыс. в сутки, а также подключить к работе по выявлению коронавирусной инфекции специалистов Ростовского научно-исследовательского противочумного института.

«В Ростовской области достаточно сил, специалистов, технологических возможностей для исследований на коронавирус. Сейчас функционирует одна лаборатория. Другая готова к работе и может быть развёрнута в любой момент», — пояснил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области число потенциальных носителей коронавируса превысило 4 тыс. человек. Все они находились или находятся под медицинским наблюдением. Диагноз подтверждён у двух человек, вернувшихся из Таиланда и Франции. Они помещены в изоляторы.