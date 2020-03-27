Анкара, , 17:31 — REGNUM Власти Турции ввели карантин в городе Кандирли и четырех деревнях в черноморской провинции Ризе, 27 марта сообщает агентство Anadolu.

Мэр Кандирли Алеттин Сердар сообщил, что карантин вводится в качестве меры предосторожности после первого случая смерти от COVID-19 в провинции. Число погибших от коронавирусной инфекции в Турции к настоящему моменту достигло 75, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 362.

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