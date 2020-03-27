Нарьян-Мар, , 17:28 — REGNUM В Ненецком автономном округе проведено 284 исследования на COVID-2019, за последние сутки проведено 14 исследований. Случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации НАО.

По данным Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу, на самоизоляции находятся 119 человек, 53 человека полностью соблюдавшие ограничения изоляционного режима на протяжении 14 дней, сняты с наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецкой окружной больнице ограничена плановая госпитализация пациентов, вакцинация детского и взрослого населения. В амбулаторных медицинских лечебных подразделениях приостановлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Исключение составляют ежедневные осмотры водителей и медицинские осмотры для граждан, впервые трудоустраивающихся на работу.