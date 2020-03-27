Стокгольм, , 17:42 — REGNUM До 3046 человек возросло количество заражённых коронавирусом в Швеции. Об этом 27 марта сообщил журналистам на пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

За сутки в стране было выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 3046 человек, из них 92 случая летального исхода.

За сутки жертвами коронавируса стали 26 человек, 209 пациентов находятся на лечении в отделении интенсивной терапии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о реакции шведских медиков на критику их стратегии борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Суть стратегии состоит в постепенном заражении коронавирусом населения страны при одновременной мобилизации всех систем здравоохранения. Это делается в целях выработки у населения иммунитета к вирусу.

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