Абакан, , 17:26 — REGNUM Власти Хакасии рассматривают возможность подготовки к развёртыванию палаточных госпиталей, сообщили ИА REGNUM 27 марта в региональном правительстве.

Проработать такую возможность глава Хакасии Валентин Коновалов поручил своим заместителям. Палаточные госпитали будут развёрнуты, если ситуация с коронавирусом в регионе станет неблагоприятной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии на утро 27 марта было зарегистрировано два случая коронавируса. На карантине находится 681 человек, в том числе 11 — в стационаре.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус: Хакасия готовится встретить борт из Таиланда