Москва, , 17:30 — REGNUM Людям следует полностью отказаться от развлекательных поездок из-за эпидемии коронавируса. Об этом 27 марта заявил представитель сервиса для путешествий Туту.Ру Сергей Пищулов в онлайн-конференция о туризме «На удалёнке от путешествий», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы живём в уникальное время. Ничего подобного за свои 31 год я не встречал, да и пообщавшись со свои отцом, бабушкой, дедушкой они тоже сказали, что ничего подобного не испытывали», — сказал Пищулов.

По его словам, сфера путешествий во всём испытывает огромные изменения. И сервис Туту.ру выступает с позицией, что сейчас не лучшее время для поездок — намного лучше оставаться дома.

«Это будет наилучшим действием как для вашего здоровья, так и для здоровья других людей. Если нас огромное количество пожилых людей, которые находятся в опасном сегменте распространения коронавируса», — заявил Пищулов.

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