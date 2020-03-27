Кострома, 27 марта 2020, 17:25 — REGNUM С 30 марта по 5 апреля пассажирский транспорт Костромы будет работать в режиме выходного дня. Об этом сегодня, 27 марта информирует Управление городского пассажирского транспорта администрации Костромы.
Каждый день на линию будет выезжать 300 единиц транспорта. Салоны автобусов и троллейбусов обрабатываются в течение дня, перед началом смены и по её окончании.
Следующая неделя объявлена нерабочей Указом Президента РФ Владимира Путина. Это одна из мер для профилактики распространения нового коронавируса. Во время своего обращения к нации 25 марта 2020 года президент призвал россиян проявить ответственность и провести выходные дни дома.
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