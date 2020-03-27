Екатеринбург, , 17:32 — REGNUM Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков продлил контракт с главврачом ГКБ № 20 в Екатеринбурге Семёном Хмельникером. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Чиновник отреагировал после протестов медиков, которые решили уйти по собственному желанию из-за предстоящего ухода главного врача.

«С Семеном Хмельникером будет продлён контракт до получения результатов проверки, которую ведут правоохранительные и надзорные органы», — сказали в пресс-службе.

Ведомство примет меры, чтобы обеспечить стабильную работу учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло массовое увольнение врачей. Хирургов удалось вернуть после переговоров с властями.

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