Донецк, , 17:22 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики временно ограничили выезд граждан на территорию России в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 27 марта глава ДНР Денис Пушилин.

Согласно распространённому заявлению, выезд в Россию с территории республики будет возможен только в «особых, экстренных, случаях». Глава ДНР также настоятельно рекомендовал гражданам в целом «воздержаться от поездок без крайней необходимости».

Напомним, ранее в ДНР прибывающим из России гражданам было предписано проходить самоизоляцию. С 14 марта в республике введён режим повышенной готовности из-за возможности распространения коронавируса. Пока на территории ДНР официально не подтверждено ни одного случая заражения вирусом.