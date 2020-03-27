Рязань, , 17:17 — REGNUM Регулярная дезинфекция подъездов многоквартирных домов предусмотрена в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. 27 марта начальник Госжилинспекции региона Геннадий Шмидт проверил ход проведения работ в Рязани, сообщает пресс-служба областного правительства.

Управляющим кампаниям предписано ежедневно осуществлять дезинфекцию подъездов, обеззараживать дверные ручки, поручни лестниц, кнопки лифтов и других поверхности. Госжилинспекция намерена проводить регулярные рейдовые мероприятия по контролю за содержанием и уборкой мест общего пользования многоквартирных домов. В случае отсутствия дезинфекции подъездов в ведомстве будут выдавать предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

По данным на 27 марта в Рязанской области зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции, медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1 087 человек, обследованы и отпущены с карантина 206 жителей региона.