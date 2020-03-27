Симферополь, , 17:08 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, запрещающий санаториям, пансионатам и домам отдыха полуострова принимать туристов до 1 июня 2020 года. Документ опубликован на официальном сайте регионального правительства».

«С 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года приостановить бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, иных средствах размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что попытаются ограничить туристический поток в Крым из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. По последним данным, на полуострове зарегистрировано 19 заболевших граждан.

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