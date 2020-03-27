Ярославль, , 17:01 — REGNUM Указом губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова на территории региона вводятся дополнительные ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса COVID-2019.

В частности, жителям области, чей возраст превышает 65 лет предписывается не покидать своих домов.

«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 27 марта по 14 апреля. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на работе является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения», — говорится в указе губернатора.

Этим же документом на территории Ярославской области приостанавливаются:

— проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно в местах их проведения;

— проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, с 28 марта по 05 апреля включительно;

— посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, с 28 марта по 05 апреля включительно;

— предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров, при условии обеспечения предварительной записи граждан, с 28 марта по 05 апреля включительно;

— деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания и других предприятий общественного питания, предполагающих услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте, за исключением деятельности, связанной с приготовлением продуктов питания и напитков навынос и с доставкой продуктов питания и напитков, с 28 марта по 05 апреля включительно;

— предоставление услуг, в том числе косметических, парикмахерскими и салонами красоты с 28 марта по 05 апреля включительно.