Пекин, , 16:59 — REGNUM Участок Великой китайской стены открылся для посещений. К объекту пускают только туристов из Китая, сообщает 27 марта АТОР.

Уточняется, что туристам теперь доступен самый популярный участок Бадалин. Однако к этому объекту в сутки не пускают больше 20 тысяч человек.

Чтобы турист смог осмотреть этот объект, он должен показать удостоверение личности, а также электронную справку о состоянии здоровья. На каждом человеке должна быть медицинская маска.

«У всех посетителей измеряют температуру», — сообщает ассоциация туроператоров.

Напомним, доступ к Великой китайской стене был закрыт 25 января 2020 г. из-за распространения коронавируса. Китайские туристы получили к ней доступ с 24 марта.

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