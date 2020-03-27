Стокгольм, , 17:40 — REGNUM 27 марта Правительство Швеции запретило все публичные собрания с участием более 50 человек. Об этом лично заявил премьер-министр Стефан Лёвен. Объявлено, что решение вступит в силу 29 марта. Любой, кто нарушает запрет, может быть оштрафован или подвергнуться тюремному заключению. Жесткие меры принимаются на фоне усиливающейся эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом 27 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Это не общая рекомендация, а строгий запрет правительства», — заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг во время пресс-конференции.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию коронавируса COVID-19. В тот же самый день правительство Швеции ограничило свободу собраний и запретило массовые мероприятия с участием более 500 человек. Директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон считает, что это решение произвело хороший сдерживающий эффект. Но в борьбе с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции в обществе, настало время для новых решений.

Сообщается, что цифра в 500 человек использовалось на практике для ограничения большей части публичных собраний в прошлом, но теперь цифра 50 приобретет значение и для многих частных собраний, таких как похороны, крещения и свадьбы. Йохан Карлсон пообещал, что принципы руководства для людей, собирающихся на подобные мероприятия, будут озвучены позже в этот же самый день, то есть 27 марта.