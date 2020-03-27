Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Ворота Соборной мечети Петербурга не закроют для прихожан с 28 марта по 5 апреля, как того требуют городские власти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мечеть продолжит работу, однако на входе верующим будут разъяснять смысл постановления правительства, в котором содержится запрет на посещение религиозных учреждений прихожанами в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Такая разъяснительная работа продолжалась и в течение последних недель. В результате местные уже почти не посещают богослужения, так как следуют советам муфтия Равилья Пончаева по возможности молиться дома, однако трудовые мигранты все еще приходят на намаз.

На входе в мечеть также разместили постановление Смольного о посещении религиозных учреждений, интересуются самочувствием прихожан и при недомогании отправляют их домой. После каждого намаза ковры чистят и дезинфицируют, так же обрабатывают и комнаты омовения.

Ранее муфтий Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Пончаев попрсил мусульман не обниматься после намаза, воздержаться от рукопожатий, имамам рекомендовал сократить проповеди.

Отказом на постановление Смольного о закрытии храмов ответила Санкт-Петербургская митрополия. Правовое управление Московского Патриархии сослалось на Конституцию и федеральное законодательство, указав, что ограничить доступ верующих в храмы могут только федеральным законом. В Петербурге церкви будут работать в привычном режиме всю неделю, впрочем, прихожан призывают по возможности пользоваться онлайн-трансляциями из Казанского собора.

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